G20’ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zirve alanında karşıladı. Liderler, zirve merkezinin ana girişinde kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

G20 Liderler Zirvesi, gün boyunca ekonomi, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği gibi tematik başlıklarda devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmeleri ve zirve kapsamında gerçekleştireceği diğer temaslar ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.