Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Son yıllarda Türkiye’de ve tüm dünyada yaşanan doğal afetlerde artış gözlemlendiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, deprem, sel, fırtına ve yangınların çok sayıda can kaybına neden olduğunu ve sosyal ve ekonomik hayatı da olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.



“İş sürekliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz”

Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısının hala taze olduğunu ve Covid-19 pandemisinin etkilerinin de yaşanmaya devam ettiğini belirterek, “Sigortacılık sisteminin çeşitli riskler için bizlere sunduğu koruma ürünleri çok büyük önem arz etmektedir. Ekonomik büyüme ve toplumsal refah için, sanayi tesisleri kurmak, yeni iş modelleri ve teknolojiler geliştirmek tek başına yeterli olmuyor. Kurulan tesislerin, elde edilen kazanımların aynı zamanda da korunması yani sürdürülebilirliğin sağlanması gerekiyor. İş sürekliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz. Yani, konutlarımızı, fabrikalarımızı, iş yerlerimizi, ticari alacaklarımızı en önemlisi de hayatımızı ve sağlığımızı sigortalatmalıyız” açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, zorunlu deprem sigortasının önemine de değinerek, “Tüm dünya için örnek bir uygulama olan ve DASK kurumunca sunulan zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletilerek zorunlu afet sigortasına (ZAS) dönüşümü sağlanıyor. 2025 yılında yürürlüğe girecek uygulama ile vatandaşlarımız depremin yanı sıra sel, orman yangını, fırtına gibi risklere karşı da koruma altına alınacak. Felaketin olumsuz etkileri çok daha hızlı şekilde bertaraf edilecek” ifadelerine yer verdi.



“Zorunlu Afet Sigortası uygulama sürecinde de acente ve eksperlerimiz önemli görevler üstlenecek”

TOBB çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde örgütlenen sigorta acenteleri ve eksperlerin, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkı sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Zorunlu Afet Sigortası uygulama sürecinde de acente ve eksperlerimiz önemli görevler üstlenecek. Bu vesileyle yapmış oldukları başarılı çalışmalarla, sigorta sektöründeki üyelerimizin sorunlarını her ortamda gündeme taşıyarak bunların pek çoğunun çözülmesini sağlayan SAİK ve SEİK Başkanlarımızı ve Komite Üyelerimizi kutluyorum. Birlikte çalıştığımız sigorta acentelerimiz ile sigorta eksperlerimiz başta olmak üzere, tüm sigorta sektörümüzün, çalışanların ve sigortalıların Sigorta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.