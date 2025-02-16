Yeni düzenleme, TMSF’nin yalnızca Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 133. maddesi çerçevesinde, belirli suçlarla ilgili kuvvetli şüphe bulunması durumunda kayyım olarak atanmasını mümkün kılmaktadır. Ancak bu durum, yalnızca bankacılık ve terör finansmanı gibi ağır suçlarla ilgili suçlamalarla sınırlıdır.

TMSF’nin kayyım olarak atanabilmesi, ilgili kanunlara dayalı olarak yapılacak mahkeme kararıyla gerçekleşmektedir. Bu düzenleme, daha önce var olan Bankacılık Kanunu çerçevesindeki yetkilerin kullanımını kolaylaştırmak amacı taşımaktadır ve TMSF’ye yeni, görülmemiş bir yetki verilmemektedir.

Açıklamada, belediyelere kayyım atanmasının da hukuken mümkün olmadığı belirtilerek, şirketlerin yönetimini sağlamak için sadece mevcut yasal çerçevede hareket edileceği vurgulanmıştır.