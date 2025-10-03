Fon Kurulu kararıyla satışa çıkarılan Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve sözleşmeleri kapsıyor. Bu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon TL, katılım teminatı ise 2,6 milyon TL olarak belirlendi.

Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise şirketin taşınır ve taşınmaz varlıkları, hakları ve sözleşmelerini içeriyor. Bu varlıklar için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 154 milyon 100 bin TL, katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL oldu.

Her iki ihale de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Ekotürk TV ihalesi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de, Simya Metal ihalesi ise 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

İhalelere katılmak isteyenler, ilgili bütünlüğe ait ihale şartnamesini satın alıp her sayfasını paraflayarak gerekli belgelerle idari ve mali zarflarını sırasıyla en geç 4 Kasım (Ekotürk TV) ve 18 Kasım (Simya Metal) tarihleri saat 16.00’ya kadar TMSF satış komisyonuna teslim etmek zorunda. Şartnameler, TMSF merkezinden 50 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

Ayrıca, her iki bütünlüğe ilişkin bilgi odası ve tesis ziyareti yapmak isteyen katılımcılar, 100 bin TL bedel ödeyerek gizlilik taahhütnamesi imzalayacak. Bu bedeller hiçbir şekilde iade edilmeyecek.