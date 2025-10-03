TÜİK’in rakamlarına göre, eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Temmuz ve ağustos ayı enflasyonları ise sırasıyla yüzde 2,06 ve yüzde 2,04 olmuştu. Bu veriler ışığında, memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklileri, ocak ayında bu enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 11’lik zamdan da faydalanacak. Zam miktarı, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da toplu sözleşme zammına eklenerek ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

Öte yandan işçi ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 7,50 olarak belirlendi. Emeklilerin alacağı zam oranı, 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından açıklanacak.

Toplu sözleşme zammı takvimi ise şöyle:

2026 yılı ilk yarısı: %11

2026 yılı ikinci yarısı: %7

2027 yılı ilk yarısı: %5

2027 yılı ikinci yarısı: %4

Uzmanlar, enflasyon farkının maaşlara yansımasının memur ve emeklilerin alım gücünü koruması açısından kritik olduğunu belirtiyor.