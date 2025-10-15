TMSF’nin internet sitesinde yayımlanan ihale ilanına göre, satış 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesi kapsamında, Fonun kayyum olarak görevlendirildiği Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Erkan Kork Mal Varlığı Değerleri, Capitaltürk Turizm Yatırım AŞ ve Murat Çöpürkaya Mal Varlığı Değerleri’ne ait hisseleri kapsıyor.

Bank Pozitif hisselerinin satışı, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir ihaleyle gerçekleştirilecek.

İhalenin detayları

İhale konusu, beheri 0,10 TL nominal değerli toplam 3 milyar 271 milyon 735 bin 795 adet paydan oluşan yüzde 97 oranındaki Bank Pozitif hisseleri olacak.

Bankanın hisseleri için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi.

Yatırımcılar, 20 Ekim–7 Kasım 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyareti gerçekleştirebilecek. Bu süreç için 250 bin TL ücret ödenecek.

İhaleye katılım için belirlenen teminat tutarı 55 milyon TL, şartname bedeli ise 100 bin TL olarak açıklandı.

Kapalı teklif zarflarının 11 Kasım 2025 saat 19.00’a kadar Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin Şişli’deki adresine elden teslim edilmesi gerekiyor.

Tekliflerin açılacağı ve açık artırmanın yapılacağı ihale ise 12 Kasım 2025 saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkezinde düzenlenecek.

Katılım koşulları

İhaleye;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamındaki kişiler,

FETÖ/PDY veya benzeri yapılarla bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

Bankacılık Kanunu uyarınca banka kuruculuğu şartlarını taşımayanlar,

katılamayacak.

Katılım şartlarını sağlayan yatırımcılar, ister bireysel ister ortak girişim şeklinde teklif verebilecek.

TMSF, Bank Pozitif’in satışında peşin ödeme esasını uygulayacak ve vadeli teklifler kabul edilmeyecek.

İhale sonucunda satışın tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayları da gerekecek.

Detaylı bilgi ve şartnameye TMSF’nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.