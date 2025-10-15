Uraloğlu, “Bölgesel bağlantısallığı güçlendiren her adım, ülkelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

Bu yıl Bulgaristan’ın dönem başkanlığında düzenlenecek konferansın ana teması “GDAÜ Bölgesinde Ulaştırma Bağlantılarının Geliştirilmesi” olarak belirlendi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte ulaşım ağlarının yanı sıra dijitalleşme, yenilikçilik, insan kaynağının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme gibi alanların da ele alınacağını belirtti.

Konferansın hedefinin bölge ülkeleri arasında ulaştırma politikalarında önceliklerin tespit edilmesi, karşılaşılan zorlukların paylaşılması ve ortak çözümler üretilmesi olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Ulaştırma altyapılarında entegrasyonu artırmak, ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, konferansta “Güneydoğu Avrupa Bölgesinde Ulaştırma Bağlantısallığının Geliştirilmesi” başlıklı bir konuşma yapacak. Türkiye’nin ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, lojistik ağlarının güçlendirilmesi ve bölgesel entegrasyonun artırılması yönünde attığı adımları paylaşacaklarını söyledi.

Toplantı kapsamında Türkiye-Bulgaristan ikili görüşmesi ile Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü toplantısının da yapılacağını belirten Uraloğlu, “Bu görüşmelerde bölgemizin kalkınması için ulaştırma koridorları ekseninde yürütülen çalışmaları değerlendirecek, yeni iş birliği alanlarını ele alacağız” diye konuştu.

Uraloğlu, bölgesel ulaştırma ağlarının güçlenmesiyle ticaret hacminin artacağını, toplumlar arası etkileşimin ve ekonomik büyümenin destekleneceğini vurguladı.