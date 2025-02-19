Hisselerin Satışı Parçalı Olarak Gerçekleşti

Titan Cement, Adoçim’deki yüzde 75’lik hissesini 87.5 milyon dolara (bugünkü kurla yaklaşık 3,2 milyar TL) sattı. Satış, parçalı olarak gerçekleşti. Yüzde 50'lik hisse Muğla Çimento Sanayi’ye, yüzde 25'lik hisse ise Yurt Çimento’ya devredilecek.

Türkiye’deki Çimento ve Maden Tesislerine Devam Edilecek

Titan Grubu, Türkiye’deki batı kesiminde bulunan çimento öğütme tesisi ve puzolan madenini işletmeye devam edecek. Ayrıca, çevresel ürünlerin satışını artırmayı hedefleyen şirket, kendi ülkesinde Yalı Adası’ndaki perlit ve puzolan ocaklarını da bünyesine kattı.

Titan Grubu, 11 Ülkede Faaliyet Gösteriyor

Titan Cement, 1920'li yıllarda çimento ihracatına başladı ve 1980’li yıllarda Yunanistan’ın en büyük ikinci ihracat sanayisi haline geldi. Şirket, Türkiye ve Yunanistan dışında ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Mısır, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya gibi 11 ülkede 14 fabrikada faaliyet gösteriyor. Titan Grubu’nun toplamda 6.500 çalışanı bulunuyor.