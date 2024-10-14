İsrail’in ayrım duvarı ile çevrelediği, 60 bin nüfuslu Kalkilya kentinde TİKA tarafından temin edilen hidrolik pres ve balyalama makinesi sayesinde katı atıkların daha etkin bir şekilde parçalanması sağlanıyor. Böylece çevre kirliliğinin azaltılması, atık miktarının düşürülmesi ve geri dönüşüm oranlarının artırılması için önemli bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabaların bir parçası olarak hayata geçirilen proje kapsamında, Kalkilya’da atık toplama ve geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırıldı. Proje ile çevresel faydanın yanı sıra 2 kişinin istihdamı sağlanırken, geri dönüşüm sürecinin elde edilen geliri de artırıldı.