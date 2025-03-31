Yönetmelik, çevrimiçi alışverişlerde hem tüketicilerin haklarını korumayı hem de satıcılar için düzenli ve güvenli bir ticaret ortamı sağlamayı amaçlıyor. İlgili yönetmelik, internetten yapılan alışverişlerde ürünlerin güvenliğini ve şeffaflığını artırırken, tüketicilere daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yönetmelik kapsamında, ürünlerin güvenlik bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde sunulacak. Satıcılar, ürünlerinin üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresleri ve güvenlik detaylarını paylaşmak zorunda olacak. Bu sayede, tüketiciler satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgi alabilecek ve fiziki mağazalarda olduğu gibi ürünü inceleyebilecek.

Ayrıca, sanal pazaryerlerinin sistemlerinde ürünlere dair güvenlik bilgileri bulunacak ve uygunsuz ürünler tespit edildiğinde, ilgili ilanlar 24 saat içinde kaldırılacak. Tüketiciler, güvenlik konusunda şikâyet ve taleplerini kolayca iletebilecekleri bir temas noktası ile karşılaşacak. Yabancı firmalar ise Türkiye'ye ürün gönderebilmek için yerel bir temsilci atamak zorunda olacak.

Yönetmelik, sanal alışverişin daha güvenli hale gelmesini sağlarken, yasal düzenlemelere uymayanlar hakkında cezai yaptırımların uygulanacağını da duyurdu. Bakanlık, yönetmeliğin uygulamaları ile ilgili rehberin internet sitesinde yayınlanacağını ve bu konuda sürekli olarak denetimlerin yapılacağını belirtti.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması ve yasalara uygun şekilde ticaret yapan yerli üretici ve satıcıların korunması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, bu alanda adil rekabeti teşvik etmek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.