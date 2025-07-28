Yeni ÖTV oranları sonrası piyasada yaşanan fiyat hareketlerini yakından takip eden Bakanlık, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt satışı yaptığı belirlenen 220 kişi ve kuruluşa toplamda yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu taşıt sektörünün Türkiye’nin ticaret hacmindeki önemli rolüne dikkat çekilerek, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesinin temel hedef olduğu vurgulandı.

Manipülatif Fiyatlara ve Kural Dışı Uygulamalara Geçit Yok

ÖTV düzenlemelerinin ardından yaşanan fiyat değişimlerinin titizlikle izlendiğini belirten Bakanlık, manipülatif artışlar, stokçuluk ve kural dışı satış uygulamalarına karşı kararlı bir tutum sergiliyor. Açıklamada, “Piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımlar uygulanmakta, gerektiğinde daha kapsamlı tedbirler devreye alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yetki Belgesiz Satışa Ağır Yaptırımlar

Mevzuat gereği bir takvim yılı içinde üçten fazla araç satan kişilerin bu faaliyetleri ticari sayılıyor. Bu kapsamda, yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el taşıt satışı yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 103 milyon TL ceza kesildi.

Ayrıca, vatandaşların kayıt dışı faaliyetleri kolayca bildirebilmeleri için e-Devlet üzerinden erişilebilen İhbar Modülü devreye alındı. Böylece denetim süreçleri daha hızlı ve etkin hale geldi.

6 Ay - 6 Bin Km ve İlan Kısıtlamaları Etkili Oldu

Pandemi sonrası artan fırsatçılığa karşı geliştirilen “6 ay - 6 bin kilometre” kısıtlaması ile sıfır araçların erken el değiştirmesi önlendi. Bu kuralı ihlal eden 131 bayi ve oto galericiye 52,4 milyon TL ceza kesildi.

Öte yandan, ikinci el araç ilanlarında yapılan spekülatif fiyat artışlarına karşı getirilen ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve işletmeye toplamda 95,6 milyon TL ceza uygulandı.

31 Bayinin Yetki Belgesi İptal Edildi

Liste fiyatı üzerinde fiyat talep eden, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edildi. Bu adımla, tüketiciye karşı uygulanan haksız koşullara son verilmesi hedefleniyor.

Güvenli Ödeme ve Elektronik Doğrulama Sistemi Zorunlu Hale Geldi

Noterler Birliği iş birliğiyle geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, dolandırıcılığı önlemek için artık tüm gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirildi. Ayrıca, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulaması da zorunlu oldu. Artık yalnızca aracın sahibi, ikinci derece yakını veya yetki belgeli işletmeler ilan verebilecek.

Bakanlık: “Tüketicinin Yanındayız”

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, “Vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen her türlü düzenleyici tedbir ve denetim bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürülecektir” denilerek, otomotiv piyasasında şeffaf, güvenilir ve adil bir yapının devamlılığı için çalışmaların süreceği mesajı verildi.