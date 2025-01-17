Habur’da 20 Bin 50 Kaçak Cep Telefonu Tespit Edildi

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir firmanın transit geçiş beyanıyla yurttan çıkışını başlattığı bir aracı takibe aldı. Yapılan analiz ve x-ray taramalarında araçta taşındığı beyan edilen “Diğer Telefon Cihazları” grubundaki 20 bin 50 adet cep telefonunun yurtta bırakıldığı belirlendi. Bu kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin 41 milyar 32 milyon lira olduğu tespit edildi.

Hamzabeyli’de Araç Kaçakçılığı ve Usulsüzlük Operasyonu

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen 195 çekici ve 177 dorse tipi aracın yasal süre dolmasına rağmen yurtdışına çıkarılmadığı belirlendi. Araçların bir kısmının şase numaralarının değiştirilerek satıldığı, bir kısmının ise parçalanarak yasa dışı ticarete konu edildiği tespit edildi. 676 milyon liralık usulsüzlük tespit edilen operasyonda sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kapıkule’de Kaçak Hayvan Ticaretine Darbe

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen son operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüste tedirgin hareketler sergileyen bir yolcu takibe alındı. Yapılan aramada yolcunun bagajında, ticari miktar ve mahiyet arz eden 8 pomeranian cinsi köpek bulundu. Faturasız ve belgesiz şekilde ülkeye sokulmak istenen köpekler nedeniyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaçakçılıkla Mücadelede Kararlılık

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı ticarete karşı mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Habur, Hamzabeyli ve Kapıkule’de gerçekleştirilen bu başarılı operasyonlar, hem ülke ekonomisini koruma hem de yasa dışı faaliyetleri engelleme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.