“Türkiye, En Net ve Kararlı Tavrı Gösteren Ülkedir”

Açıklamada, İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye’nin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve insani alanlarda da en kararlı duruşu sergileyen ülke olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin bu kapsamda, diplomatik adımların yanı sıra ticari yaptırımlarla da İsrail’in politikalarına karşı net bir tavır koyduğu ifade edildi.

İddialara Belgeli Yanıt: “İsrail ile Ticaret Sıfır”

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail’e yönelik ihracat, ithalat ve transit ticaretin tamamının durdurulduğunu ve gümrüklerde İsrail ile hiçbir işlem yapılmadığını açıkladı. Bazı medya organlarında yer alan “2024’te Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 2,8 milyar dolar” iddiasının da asılsız olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, bu rakamlar ticaretin durdurulduğu tarihten önceki ilk dört ayı kapsamakta ve Filistin’e yapılan ihracat rakamlarını da içermektedir.

Filistin’e Özel Kontrol Mekanizması

Bakanlık, “Türkiye-Filistin Devleti Protokolü” kapsamında sadece ithalatçısı Filistinli olan, varış noktası Filistin olan ve tüm başvuruları Ticaret Bakanlığı tarafından tek tek denetlenen kontrollü bir ihracat sisteminin yürürlükte olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda 2024 yılı boyunca Filistin’e yapılan ihracatın toplamı 797 milyon dolar oldu.

“9,5 Milyar Dolarlık Ticaret Gelirinden Feragat Ettik”

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin 2022 yılı itibarıyla İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğu, ancak bu ekonomik potansiyelden, Filistin halkının yanında durmak ve İsrail’in zulmüne karşı duruş sergilemek adına feragat edildiği belirtildi.

Kamuoyuna Çağrı: "Yalan Haberlere İtibar Etmeyin"

Bakanlık, “Türkiye sanki halen İsrail’e ihracat yapıyormuş” algısı yaratmaya çalışan bu tür haberlere karşı kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti. Resmi kaynaklar dışındaki dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.