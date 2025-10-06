Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulması ile vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yönetmelik ile fiyat artışına sınır

Mayıs ayında yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yasaklandığı hatırlatıldı. Düzenleme kapsamında yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmaz sahipleri ve ilanı yayımlayan kişiler de idari yaptırımla karşılaşabiliyor.

Son denetimlerde 256 kişiye ceza

Elektronik ortamda yapılan son denetimlerde, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin fiyatları ekonomik verilerle uyumsuz şekilde artırdığı tespit edildi. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası verildi.

Bakanlık, yaptığı denetimlerle emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasını hedeflediklerini vurgulayarak, vatandaşların menfaatinin korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini duyurdu.