Altaylı, cezaevinde geçirdiği üç aylık süre boyunca kesintisiz devam eden YouTube yayınlarına bir süre ara vereceğini duyurdu.
Altaylı, 3 Ekim’de görülen ilk duruşmada tahliye edilmemiş ve mahkeme, tutukluluğunun devamına karar vermişti. 26 Kasım’a ertelenen duruşma ise gündemdeki yerini koruyor. Altaylı, duruşmada “Ben muhalif değilim, ben sadece ve sadece hayal etme özgürlüğünü savunuyorum” ifadeleriyle dikkat çekmişti.
Duruşmanın ardından yayınladığı “Bize biraz müsaade” başlıklı videosunda Altaylı, sağlık sorunları ve yorgunluk nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Altaylı, kalbinde 7 yıl önce takılan stentler ve aort damarında meydana gelen genişleme nedeniyle düzenli kontrol yaptırması gerektiğini belirtirken, omzundaki rahatsızlığın da yazı yazmayı zorlaştırdığını vurguladı.
“Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum,” diyen Altaylı, takipçilerinden bir süreliğine yayınlarına ara vermesi için anlayış rica etti.
Altaylı’nın YouTube yayınlarına ara verme kararı, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, gazetecinin sağlık ve dinlenme öncelikli gerekçeleri dikkat çekti.
Altaylı'nın açıklaması şöyle:
"Sevgili dinleyiciler...
Cuma günü olan biteni biliyorsunuz. Tutukluluğuma devam kararı çıktı. Şaşırdım.
Hal böyle olunca planlarımda da değişiklik yapmam gerekti. Daha önce 3 Ekim'de tahliye olursam biraz tatil yapacağımı söylemiştim. Öte yandan kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu.
Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim.
Tahliye olamayınca daha fazla ertelemek istemedim. Bu tetkikleri artık burada yaptırmam gerekecek.
Daha önce sözünü ettiğim omzumdaki beze de tam hedefine ulaşamamış olmalı ki onun da koluma olan etkisiyle yazı yazmak, not almak artık çok acı verici bir hale geldi ve bunun da icabına bakılması şart. Merak etmeyin sağlığım yerinde ama tahliye olmadığım için bu konuları artık erteleyemem.
Bir yandan da yoruldum. Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor.
Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum. Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum. Anlayacağınız bir süre müsaadenizi rica ediyorum.
Herkese bol sevgi, selam..."