Altaylı, cezaevinde geçirdiği üç aylık süre boyunca kesintisiz devam eden YouTube yayınlarına bir süre ara vereceğini duyurdu.

Altaylı, 3 Ekim’de görülen ilk duruşmada tahliye edilmemiş ve mahkeme, tutukluluğunun devamına karar vermişti. 26 Kasım’a ertelenen duruşma ise gündemdeki yerini koruyor. Altaylı, duruşmada “Ben muhalif değilim, ben sadece ve sadece hayal etme özgürlüğünü savunuyorum” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Duruşmanın ardından yayınladığı “Bize biraz müsaade” başlıklı videosunda Altaylı, sağlık sorunları ve yorgunluk nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Altaylı, kalbinde 7 yıl önce takılan stentler ve aort damarında meydana gelen genişleme nedeniyle düzenli kontrol yaptırması gerektiğini belirtirken, omzundaki rahatsızlığın da yazı yazmayı zorlaştırdığını vurguladı.

“Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum,” diyen Altaylı, takipçilerinden bir süreliğine yayınlarına ara vermesi için anlayış rica etti.

Altaylı’nın YouTube yayınlarına ara verme kararı, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, gazetecinin sağlık ve dinlenme öncelikli gerekçeleri dikkat çekti.

Altaylı'nın açıklaması şöyle: