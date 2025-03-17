Denetimler sırasında market raflarındaki ürünlerin fiyat etiketleri incelenerek, fahiş fiyat uygulamaları, etiket ile kasa fiyatı arasındaki farklar ve ürünlerin fiyat değişim geçmişi detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, yapılan denetimlerle ilgili olarak, “Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi ve Ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışı yapan işletmeler olmak üzere, ulusal ve yerel marketler ile restoran ve lokantalarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun ve aralıksız bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlerin bayram sonuna kadar hız kesmeden süreceğini belirtti.