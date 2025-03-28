46 Binden Fazla Firma Denetlendi

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerde Mart ayında 46 bin 474 firmayı denetledi. Yapılan incelemeler sonucunda 9 bin 525 firmada ve 46 bin 507 üründe aykırılık tespit edilerek toplamda 134,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılının ilk üç ayında ise toplam 108 bin 802 firmada, 8 milyon 922 bin 234 ürün denetlendi. Bu dönemde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından toplamda 25 bin 783 gerçek ve tüzel kişiye 296,4 milyon TL idari para cezası kesildi.

Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Sektörel Denetimler Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, emlak, kuyumculuk ve fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde de ciddi yaptırımlar uygulandı. Mart ayında 9 bin 156 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 6,1 milyon TL idari para cezası kesildi. 2025'in ilk üç ayında ise toplam 850 gerçek ve tüzel kişiye 160,1 milyon TL ceza uygulandı.

Ayrıca, fahiş fiyat artışları kapsamında 126,7 milyon TL, otomotiv stokçuluğu nedeniyle 228 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon TL, kuyumculuk sektöründe 82 gerçek ve tüzel kişiye 16,5 milyon TL ve emlak piyasasında 46 gerçek ve tüzel kişiye 4,2 milyon TL ceza kesildi.

Tüketici Hakları ve Reklam Denetimleri

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamında Ramazan ayı boyunca 1 Mart - 27 Mart tarihleri arasında 60,1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, yılın ilk üç ayında toplamda 198,7 milyon TL ceza kesildi.

Bu denetimler arasında;

Ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil gibi alanlarda 95,1 milyon TL,

Reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin denetimlerde 92,3 milyon TL,

Ürün güvenliği denetimleri kapsamında 11,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu’ndan 4,4 Milyar TL Ceza

Rekabet Kurumu tarafından Mart ayında 19 firmaya 602,6 milyon TL, 2025 yılının ilk üç ayında ise toplam 54 firmaya 4,4 milyar TL idari para cezası kesildi. Bu denetimler arasında gıda endüstrisine yönelik uygulanan cezalar öne çıktı. 2025'in ilk üç ayında gıda sektöründe toplamda 2,6 milyar TL ceza kesildi.

"Tavizsiz Denetimlerimiz Sürecek"

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerin amacının iç piyasadaki dengenin korunması ve tüketicilerin ekonomik refahının güvence altına alınması olduğunu vurgularken, enflasyon ve haksız fiyat artışları ile mücadelede taviz verilmeden denetimlerin devam edeceğini belirtti. Bakanlık yetkilileri, tüm sektörleri kapsayan denetimlerin süreceğini ve haksız ticari uygulamalara karşı sert tedbirlerin alınacağını bildirdi.