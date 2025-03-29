Bakanlık, Varank Hakkında Soruşturma Başlattı

Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından incelemeye tabi tutulduğunu doğruladı. Gelen şikayetler ve kendi talebi üzerine bakanlığın inceleme başlattığını belirten Varank, kendisine konuyla ilgili sorular gönderildiğini söyledi.

Varank, konuyla ilgili paylaşımında, "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'ın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu" ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, soruşturmanın sonucunu kamuoyuyla paylaşacaktır. "Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşaçağım" dedi.

Ne Olmuştu?

Mustafa Varank, X hesabından Espressolab'e giderek bir video paylaşmıştı. Paylaşımda, "Meclis'te 1 saatlik arada Espressolab'e gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi. Gençler mutlu, vekil arkadaşlarımız mutlu" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, "örtülü reklam" iddialarıyla tartışma konusu olmuş, konuya dair inceleme başlatılmıştır.