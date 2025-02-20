25 Kasım 2024 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile imzalanan protokol kapsamında, ihracatçılara Eximbank tarafından prefinansman imkânı sağlanırken, İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından teminat desteği sunulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fuar alanı yapım desteği için onay alan firmaların, finansman ve teminat olanaklarından faydalanabileceği belirtildi. Bu adım, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarların niteliğini artırmak, katılımcı kapasitesini genişletmek, sektörün ihracata katkısını artırmak ve uluslararası rekabette öne çıkmak amacıyla atıldı.

Prefinansman Nedir: Firmaların, ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgili mal ve hizmet alımının finansmanı amacıyla, bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları ve Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri bir kredi türüdür.

Fuarcılık sektörünün ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığı vurgulandı. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde "diğer iş hizmetleri" ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 5,1 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'deki fuarlara 2024 yılında yaklaşık 22 bin yabancı katılımcı ve 900 bin yabancı ziyaretçinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin fuar alanları kapasitesinin 2024 yıl sonunda yaklaşık 767 bin metrekareye ulaşacağı ve bunun dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7'sini oluşturduğu bilgisi verildi. Bu oranla Türkiye, küresel sıralamada 10'uncu sıraya yükseldi. Avrupa kıtasında ise Türkiye, fuar alanlarının yüzde 4,5'ine ev sahipliği yaparak 6. sırada yer almakta.

Ticaret Bakanlığı, yeni fuar alanlarının yapımı ve mevcut alanların kapasitesinin artırılmasının sektöre büyük katkı sağlayacağını belirterek, bu konuda kamu-özel iş birliği çerçevesinde alternatif modeller geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve 2024 yılı sonunda önemli bir raporun tamamlandığını duyurdu.