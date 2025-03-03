Gıda Enflasyonunda Önemli Düşüşler

Bakan Bolat, enflasyonun düşüşünde alınan tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkili olduğunu belirtti. Özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek yüzde 35,11'e düştüğüne dikkat çekti. Gıda fiyatlarındaki bu azalma, son 3 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak hem vatandaşların fahiş fiyat artışları nedeniyle mağduriyetinin önüne geçmek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni oluşturmak amacıyla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Sürekli Büyüme ve Dış Ticaret Başarıları

Türkiye ekonomisinin büyüme sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirten Bakan Bolat, 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirdiğini ifade etti. 2024 yılında mal ve hizmet ihracatındaki artış ile ithalattaki düşüşün, cari işlemler açığını 30 milyar dolar düşürerek 10 milyar dolara gerilettiğini açıkladı.

İleriye Dönük Beklentiler

Bakan Bolat, enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini ve yılın ilerleyen aylarında enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini ifade etti. Gıda dışı mallarda yıllık enflasyonun yüzde 23,16’ya, temel mallarda ise yüzde 21,71’e düştüğünü belirten Bakan Bolat, önümüzdeki aylarda fiyatlardaki gerilemenin sürmesini beklediklerini söyledi. Çekirdek TÜFE C endeksinde ise yıllık enflasyonun 2,4 puan gerileyerek yüzde 40,21’e düştüğü açıklandı.

Ticaret Bakanı Bolat’ın açıklamaları, alınan tedbirlerin ve denetimlerin olumlu etkisini göstermeye devam ettiğini ve Türkiye’nin ekonomik toparlanma sürecinin hızla sürdüğünü ortaya koyuyor.