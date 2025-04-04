Bu gelişmenin Türkiye-ABD ticaret ilişkilerine etkilerini değerlendiren Bakan Bolat, "kazan-kazan" prensibi doğrultusunda ABD pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

ABD’nin Yeni Vergi Politikaları ve Türkiye’nin Konumu

ABD Başkanı Donald Trumpın yürülüğe koyduğu yeni ticaret politikası doğrultusunda, dış ticaret açığını azaltmayı ve yerli sanayiyi güçlendirmeyi amaçlayan ilave gümrük vergileri açıklandı. Özellikle ABD’nin dış ticaret açığının arttığı Uzakdoğu Asya ülkelerine daha yüksek oranlar uygulanırken, Türkiye’ye yönelik ilave gümrük vergisi %10 seviyesinde tutuldu. Bu oran, çok sayıda ülkeden daha düşük olup, Türkiye’nin ABD ile olan ticaret ilişkilerinde avantajlı bir pozisyonda olmasını sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Yeni Stratejiler ve Türkiye’nin Hedefleri

Ticaret Bakanı Bolat, ABD ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına yeni stratejiler geliştirildiğini belirtti. "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında, ABD’ye yönelik ihracatı artırmak ve yeni sektörel yatırımlar yapmak için çeşitli hazırlıkların başlatıldığını ifade etti. Tekstil, hazır giyim, makine gibi alanlarda özellikle yeni adımlar atılacağını vurgulayan Bakan, Türk şirketlerinin ABD pazarında daha güçlü bir yer edinmesini hedeflediklerini söyledi.

100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi

Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında %4,7 oranında artarak 35,2 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat, iki ülkenin liderlerinin belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Bu kapsamda, Ticaret Bakan Yardımcısı’nın ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, "Mayıs ayı ortasında Washington D.C.’de düzenlenecek olan Türk-Amerikan Konferansı’na katılacağım ve bu vesile ile ABD Ticaret Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile görüşmeler yaparak ortak iş planlarını ele alacağız" dedi.

ABD ile Müzakereler Devam Edecek

ABD ile ticari ilişkilerde "kazan-kazan" prensibini benimseyen Türkiye, yeni vergi düzenlemeleri konusunda ABD yetkilileriyle görüşmeler yapmaya devam edecek. ABD pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek isteyen Türkiye, ihracatçılarının ve şirketlerinin bu sürece adaptasyonunu hızlandırmak için sektörel bazda yeni stratejiler geliştiriyor.

ABD tarafından yüksek gümrük vergilerine tabi tutulan ülkeler arasında olmamanın avantajını kullanacak olan Türkiye, ABD ile serbest ticareti mümkün olan en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor.