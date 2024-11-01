Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ‘2024 Türkiye Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Bolat, raporun ekonomik kriterler bağlamında Türkiye’nin oldukça gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu, rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle baş etme kapasitesi anlamında iyi bir hazırlık seviyesinin bulunduğunu, AB’ye ekonomik entegrasyonun yüksek olduğunu teyit etmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bolat, ticarete Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde güçlendirildiği bir alan olarak atıf yapıldığını belirterek, raporda Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların çözülmesi anlamında ilerleme kaydedildiğinin ve bu yöndeki adımların devam etmesi gerektiğinin ifade edilmiş olmasının da son dönemde kurulan yapıcı diyaloğun pozitif sonuçlarını yansıtması açısından olumlu olduğunu dile getirdi. Bakan Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi öncesinde mevcut ticari sorunların üstesinden gelme ve daha derin bir işbirliği tesis etmek üzere kurulan ve ilk toplantısını Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile temmuz ayında Brüksel’de gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun karşılıklı işbirliğinin öne çıkan unsurlarından biri olarak raporda yer almasının önemli olduğunu belirtti. Bolat, AB’nin son dönemde güçlenen teknik ve üst düzey diyaloğa atıf yapmasının önemli olduğunu ifade ederek, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu’nun karşılaşılan ticari sorunların güçlendirilmiş işbirliği anlayışıyla ele alındığı ve sorunların çözümü yönünde karşılıklı bir yol haritası çizildiği bir platform olarak raporda yer bulmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı. Bolat, AB ile son bir yıl içerisinde Gümrük Birliği’nin işleyişi konusunda Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğ'un kurulması dahil diyalog pencerelerinin sonuna kadar açık olduğunu, ticari ilişkilerin zeminin karşılıklı yarar temelinde güçlendirildiğini, karşılıklı ticari engellerin kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğinin altını çizerek, raporda Yüksek Temsilci ile Komisyon’un Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik müzakere çerçeve belgesi hakkındaki tartışmaların yeniden başlatılmasını tavsiye etmiş olmasının da bu olumlu ilişkilerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye Raporu'nun ekonomi ve ticaret bölümleri dışındaki kısımlarında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan eksiklikler ve Türkiye açısından objektiflikten uzak ve haklı gerekçelere dayanmayan değerlendirmeler bulunduğunun altını çizmekle birlikte Komisyon'un rapor vesilesi ile ticaret ve ekonomi başlığı altında Türkiye ile yeniden kurulan işbirliğine ve özel olarak Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'na yaptığı olumlu atıfları not ettiklerini ve müteakip çalışmalar için AB ile görüşmelere hazır olduklarını belirtti.



“AB'nin sorumluluklarını yerine getirmesi beklentimiz de doğal olarak devam etmektedir”

Bakan Bolat, “En önemli ticaret ortaklarımızdan AB ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, karşılıklı fayda temelinde ve yeşil dönüşüm ve dijital ticaret gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesine dayanan yeni diyalog sürecinin dengeli bir şekilde yürütülmesi, AB ile karşılıklı attığımız adımlara bağlı olarak ilerleyecektir. Bu kapsamda Bakanlığımızın yakın iş birliği ve diyalog yönündeki kararlılığı açıktır. Aynı şekilde üzerine düşen konularda AB'nin sorumluluklarını yerine getirmesi beklentimiz de doğal olarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.