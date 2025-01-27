"2024 Yılında 262 Milyar Dolarlık Mal İhracatı Gerçekleştirdik"

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılında Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamlarında rekorlara imza atıldığını belirtti. Mal ihracatının 262 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 114 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Bolat, toplamda 606 milyar dolarlık dış ticaret işlemine aracılık ettiklerini ifade etti. Bu rakamların gümrük idarelerinin etkin çalışmaları sayesinde elde edildiğini söyledi.

Suriye ile 269 Üründe Gümrük Vergisi İndirimi

Bakan Bolat, Ocak ayının başında Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Basil Abdul Hannan ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinin ardından önemli kararlar alındığını açıkladı. Bolat, Suriye ile yapılan görüşmeler neticesinde tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri, demir-çelik, süt, krema ve hijyen ürünleri gibi 269 üründe gümrük vergilerinin indirileceğini söyledi. Bu indirimin, Türkiye-Suriye ticaret hacmini artırması hedefleniyor.

Bakan Bolat, Suriye'nin tek ve ortak bir gümrük rejimi uygulamaya başladığını, ancak bazı kesimlerce bu uygulamanın yanlış yorumlandığını ve kafa karışıklığına yol açtığını belirtti. "Suriye tarafından alınan bu karar, Türkiye'ye yönelik özel bir durum olarak değerlendirilmemelidir," dedi.

Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

2023 yılına kıyasla kaçakçılık ve yasa dışı ticarete karşı yürütülen çalışmaların 2024 yılında yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liralık vaka tespitiyle sonuçlandığını belirten Bolat, bu rakamın 30,5 milyar liralık kısmının uyuşturucu yakalamalarından oluştuğunu söyledi. Gençlerin ve halkın korunması için bu çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Habur İddialarına Yanıt

Son dönemde Kuzey Irak üzerinden Suriye’ye yapılan ihracatın terör örgütlerine fayda sağladığına yönelik iddialara değinen Bolat, bu tür iddiaların asılsız olduğunu söyledi. “Habur’dan yapılan tüm çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Bu iddialar mesnetsiz ve gerçeği yansıtmıyor,” diyerek kamuoyunu yanlış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Yeni Gümrük Müdürlükleri Açılıyor

Bakan Bolat, artan ticaret hacmine cevap verebilmek için gümrük idarelerinin kapasitesini artırdıklarını ve 2024'te Adana Çukurova Havalimanı ile Bilecik-Bozüyük Gümrük Müdürlüklerinin hizmete açıldığını hatırlattı. 2025 yılı içinde Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl İl ve Düzce İl Gümrük Müdürlüklerinin de açılarak toplam gümrük müdürlüğü sayısının 163’e çıkacağını duyurdu.

Gümrük Personeline Hediye Takdimi

Etkinlik, Dünya Gümrük Günü kapsamında gümrük idarelerinde görevli personele Bakan Bolat tarafından hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.