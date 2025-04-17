Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar tarafından karşılanan Bolat, ilk görüşmesini havalimanında gerçekleştirdi. Ardından Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'na geçen Bolat, burada Bakan eş-Şa'ar ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yol haritasını değerlendirdi.

Görüşmede konuşan Suriyeli Bakan eş-Şa'ar, Türkiye ile Suriye arasında tarihsel ve kültürel yakınlığa vurgu yaparak, "Bazı mevcut engelleri birlikte aşacağız. İki ülke arasında etkin ve kalıcı bir işbirliği kuracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasındaki olumlu ilişkilerin altını çizen eş-Şa'ar, "Adeta tarihi yeniden yazıyoruz. Bu sürece kalbimizi de katacağız" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine destek olmaya hazır olduğunu belirterek, "Yeni, özgür ve güçlü bir Suriye'nin inşası için Türkiye elinden geleni yapacaktır. Sanayiden tarıma, enerjiden hizmet sektörüne kadar her alanda Suriye halkının refahı için çalışacağız" dedi.

Ulaştırmada Entegrasyon Mesajı

Bakan Bolat, temasları kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman ile de görüştü. Süleyman, ziyaretin devrim sonrası yeni dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, Türkiye'nin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede güçlü bir ekonominin güçlü bir ulaştırma altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bolat, "Başta kara, deniz, demir ve hava yolları olmak üzere ulaşım altyapısının yenilenmesi ve uluslararası bağlantıların güçlendirilmesi büyük önem taşıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yol, medeniyet demektir" sözünü hatırlatan Bolat, iki ülke arasındaki ulaşım entegrasyonunun artırılması gerektiğini vurguladı.

"İki Devlet, Tek Millet Gibi Hareket Edeceğiz"

Bakan Bolat, Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile gerçekleştirdiği görüşmede ise, Suriye'nin yeni hükümetinin ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "29 Mart'ta kurulan yeni hükümetin Suriye halkına büyük hizmetler sunmasını temenni ediyoruz" dedi.

Bolat, Türkiye'nin Suriye ile stratejik işbirliği ve tam ekonomik entegrasyon için her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayarak, "İki devlet, tek millet gibi çalışacağız. Suriye'nin sanayi, tarım, savunma, ulaştırma, enerji ve teknoloji alanlarında yeniden inşasına katkı sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

Şam'daki temasları kapsamında Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile de görüşen Bakan Bolat, liman altyapılarının modernizasyonu ve iki ülke arasındaki lojistik bağların güçlendirilmesi konularında da iş birliği mesajı verdi.