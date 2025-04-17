Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını vurguladı. Görüşmede, Suriye ekonomisinin kurumsal yapısının güçlendirilmesine Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve ülkenin yeniden imarı gibi kritik başlıkların ele alındığını belirtti.

Bolat, yeni ve özgür bir Suriye’de, özel sektör öncülüğünde ekonomik kalkınmanın desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ticaretin yasal altyapısının güçlendirilmesi konularının kapsamlı şekilde görüşüldüğünü ifade etti.

Ayrıca, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri daha sağlam temellere oturtacak "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın önemine değinen Bakan Bolat, yeni dönemde gerekli tüm mekanizmaların kurulması konusunda karşılıklı mutabakata varıldığını açıkladı.

Ömer Bolat, açıklamasında, "Ülkelerimiz arasında ekonomik entegrasyon hedefiyle, halklarımızın köklü kardeşlik bağlarından aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.