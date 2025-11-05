AB genişleme süreci yeniden ivme kazandı

AB Komisyonu’nun bugün açıkladığı 2025 Genişleme Paketi, birliğin genişleme politikasının yeniden öncelikli gündem maddesi haline geldiğini ortaya koydu. Komisyon açıklamasında, “Yeni üye devletlerin birliğe katılması artık daha ulaşılabilir hale geliyor” ifadelerine yer verildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, genişlemenin Avrupa’nın küresel etkisini artıracağını belirterek, “AB genişlemesini gerçeğe dönüştürme konusunda her zamankinden daha kararlıyız. Daha büyük bir Avrupa, daha güçlü bir Avrupa demektir. Ancak süreç liyakat esasına dayanmalıdır” dedi.

“Türkiye, AB için aday ülke ve kilit partner”

AB Konseyi’nin açıklamasında, “Türkiye, AB için aday ülke ve kilit bir partner olmayı sürdürüyor” denildi. Açıklamada, 2024 Nisan ayındaki Konsey kararına atıf yapılarak, Türkiye ile ilişkilerin “aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir” şekilde geliştirildiği ifade edildi.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının iş birliğinin “kilit unsurlarından biri” olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin göç yönetiminde AB ile yakın iş birliği yürüttüğü, 2,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ettiği ve bu alandaki çabalarının “dikkat çekici” olduğu belirtildi.

Rapora göre Türkiye, 2024 yılında AB’nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunu korurken, ticaret hacmi 210 milyar euroyu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki ilerlemesinin de altı çizildi.

Karadağ, Arnavutluk ve Ukrayna öne çıktı

Raporun diğer bölümlerinde, Karadağ’ın AB’ye katılım sürecinde önemli yol kat ettiği ve 2026 yılı sonuna kadar müzakereleri tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Arnavutluk’un ise 2027 yılına kadar müzakereleri bitirme hedefiyle reform sürecini sürdürdüğü kaydedildi.

Ukrayna’nın, devam eden Rusya savaşı koşullarına rağmen AB üyeliği yönündeki kararlılığını koruduğu, tarama sürecini tamamladığı ve reformlarda ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Bölgedeki diğer ülkelerde karışık tablo

Komisyon değerlendirmesinde, Moldova’nın hibrit tehditlere rağmen ilerleme kaydettiği, ancak Sırbistan’ın protestolar ve siyasi kutuplaşma nedeniyle sürecinin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kuzey Makedonya’nın yolsuzlukla mücadele ve anayasa reformlarında hızlanması gerektiği, Bosna Hersek’teki siyasi krizlerin ve Kosova’da seçim sonrası hükümetin kurulamamasının reformları yavaşlattığı vurgulandı.

Gürcistan için ise “üyelik sürecinde ciddi gerileme yaşandığı” ifade edilerek, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında geriye gidiş olduğuna dikkat çekildi. Komisyon, Gürcistan’ın “yalnızca ismen aday ülke” konumunda olduğunu belirtti.