Noem, paylaşımında oldukça sert ifadeler kullandı ve şu sözlere yer verdi:

“Ülkemizi katiller, sülükler ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her lanet ülkeye tam seyahat yasağı uygulanmasını öneriyorum.”

Afgan uyruklu şüphelinin saldırısı tartışmaları büyüttü

Açıklamanın, iki Ulusal Muhafız askerine yönelik silahlı saldırının failinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Olay, özellikle muhafazakâr çevrelerde göçmenlik politikalarının yeniden sorgulanmasına yol açtı.

“Yabancı işgalcilerin kahramanlarımızı katletmesini istemiyoruz”

Kristi Noem, ABD’nin “kan, ter ve özgürlük sevgisi” üzerine kurulduğunu vurgulayarak, yabancıların Amerikalılara ait hakları gasp ettiğini iddia etti. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Onları istemiyoruz. Tek birini bile…”

Noem’in çıkışı, göçmenlik politikalarında yeni ve daha radikal adımların gelebileceği yönünde yorumlandı.

Trump’tan dikkat çeken hamle

ABD Başkanı Donald Trump, Noem’in paylaşımını alıntılayarak kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeniden yayımladı. Bu adım, öneriye sıcak bakıldığı şeklinde değerlendirildi.