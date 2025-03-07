Türkiye Gıda Sektöründe Güçlü Konumda

Gıda sektörünün Türkiye'de önemli bir istihdam alanı yarattığını belirten Bolat, "Bu sektör, yaklaşık 10 bin kişiye iş imkânı sağlıyor. Covid-19 süreci, tarım ve gıda sektörünün kritik önemini bir kez daha ortaya koydu. Sağlık, temizlik ve hijyen ürünleri gibi gıda da hayati bir alan" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye’nin tarım ve gıda üretiminde önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Son 22 yılda tarımsal üretimimizi iki katına çıkardık. Avrupa’da birinci, dünyada onuncu sıradayız. 74 milyar dolarlık tarımsal üretimimiz var ve gıda ihracatımız 32,5 milyar dolara ulaştı. Türk gıda ürünleri, dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

Ekonomi ve Enflasyonda Denge Sağlanıyor

Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremlerin ekonomik istikrarı zorlayan unsurlar olduğunu dile getiren Bolat, "Bu zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, siyasi istikrarı korudu, terörle mücadelede önemli adımlar attı ve ekonomik büyümeyi sürdürdü. 2020’den bu yana Türkiye’nin milli geliri 717 milyar dolardan 1 trilyon 323 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, piyasalardaki sakinliğe dikkat çekerek, "Geçen haziran ayından bu yana fiyatlarda öngörülebilirlik sağlandı. Üretim ve arz artışıyla birlikte fiyat istikrarı devam ediyor. Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 20’li rakamlara düşmesini öngörüyoruz" dedi.

"Gıda Sektörü Covid Döneminde Rüştünü İspat Etti"

Gıda sektörünün kriz dönemlerinde sağlam bir duruş sergilediğini belirten Bolat, "Pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanan küresel krizlere rağmen gıda arzında bir sıkıntı yaşanmadı. Türkiye, stratejik bir sektör olan gıda alanında güçlü bir tedarik zinciri oluşturdu. Önümüzdeki dönemde piyasalarda dengeleme sürecinin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Bolat’ın açıklamaları, enflasyonla mücadelede gelinen noktayı gözler önüne sererken, Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe güçlü konumunu koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.