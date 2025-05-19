"1 trilyon 322 milyar dolarlık milli gelir üretiyoruz"

Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünü ve milli gelir performansını değerlendiren Bakan Bolat, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin 85,6 milyon nüfusuyla yılda 1 trilyon 322 milyar dolarlık milli gelir ürettiğini açıkladı. Cumhuriyetin kuruluşundan 2002’ye kadar yıllık ortalama büyümenin yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Bolat, son 22 yılda bu oranın yüzde 5,3’e yükseldiğini vurguladı.

Bakan Bolat, “Bu 0,5 puanlık fark eğer geçmiş dönemde de sağlanabilseydi, bugün 2 trilyon dolarlık bir milli gelirden söz ediyor olacaktık” dedi.

"Kişi başına milli gelirde rekor: 15 bin 463 dolar"

2002 yılında 3.608 dolar olan kişi başına milli gelirin 2024 itibarıyla 15.463 dolara ulaştığını kaydeden Bolat, bu artışın yatırım, üretim ve istihdamda sağlanan ivmeyle gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin pandemiden büyüyerek çıkan nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Bolat, OECD raporlarına göre Türkiye’nin son 10 yılda yaşam kalitesini 4 kat artırdığını belirtti.

"Günde 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz"

İhracatın geldiği noktaya dikkat çeken Bolat, “1980 yılında yıllık ihracatımız sadece 2,9 milyar dolardı. Bugün bu rakam 265 milyar dolara ulaştı. Eskiden ayda 1 milyar dolar ihracat yapabilmek büyük başarı sayılıyordu, bugün günde 1 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bakan Bolat ayrıca ihracatçı firma sayısının 1.000’den 144 bine çıktığını, toplam şirket sayısının ise 2 milyon 550 bine ulaştığını söyledi. Türkiye'nin küresel ihracat içerisindeki payının ise yüzde 0,55’ten yüzde 1,07’ye yükseldiğini açıkladı.

"Uluslararası yatırımda 22 kat artış"

2002 yılında yalnızca 1 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye’nin bugün yıllık ortalama 11-12 milyar dolar yatırım çektiğini belirten Bolat, 2003’ten bu yana toplam yatırım miktarının 277 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"2024 hedefi: 390 milyar doları aşmak"

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatından 377 milyar dolar gelir elde ettiğini dile getiren Bolat, 2024 yılı için belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin aşılacağına inandıklarını ifade etti. Cari açığın GSYH’ye oranının ise 2023 yılında yüzde 3,6'dan, 2024’te yüzde 0,8'e gerilediğini belirterek dış ticaret dengesinde sağlanan iyileşmeye dikkat çekti.

Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyüme yolunda

Konuşmasında girişimcilere de seslenen Bakan Bolat, Türkiye’nin ekonomik başarısının ardında yatırım, üretim ve ihracata dayalı bir kalkınma modeli bulunduğunu, genç girişimcilerin bu büyüme hikâyesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.