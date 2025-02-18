Serbest Ticaret Anlaşması ve Hedeflenen Ticaret Hacmi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen toplantıya katılan Bakan Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını ve ikili ilişkilerin güçlendiğini vurguladı. Bakan Bolat, "Türkiye olarak, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine her platformda destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz," dedi. 2024 yılında 6.2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştıklarını belirten Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle bu rakamın çok daha hızlı bir şekilde artacağını söyledi.

Bakan, "2022 yılı Şubat ayında imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa bir sürede yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Bu anlaşma ile birlikte Türkiye-Ukrayna karşılıklı ticaretinin 10 milyar dolarlık bir hacme çok kısa bir sürede ulaşacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Karşılıklı Yatırımlar ve Türk Müteahhitlerinin Başarısı

Bakan Bolat, Türkiye'nin Ukrayna'daki yatırımlarına da değindi. "Ukrayna'da yaklaşık 3.5 milyar dolarlık yatırımlarımız bulunuyor. Ukrayna'nın Türkiye'deki yatırımları ise yaklaşık 16 milyon dolar civarında," diyen Bolat, müteahhitlik sektörünün iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Türk müteahhitlerinin Ukrayna'daki projelerine de değinen Bolat, "Türk müteahhitleri, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı günden itibaren ülkede 10 milyar dolara yakın bir meblağda 329 projeye imza attılar," dedi.

Ukrayna'nın Yeniden İmarı İçin Türk Şirketlerinin Desteği

Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası konusunda Türk şirketlerinin destek vermeye hazır olduğuna dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü'ne de katkı sağlayacağını söyledi. Bakan, "Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü'nü geçen yıl kurduk ve ilk toplantıyı Mart ayında Kiev'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan 50 milyar euro’luk Ukrayna Yeniden İnşa Fonu’nda Türkiye'nin yer alması için girişimlerimizi sürdürüyoruz," diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ukrayna'nın Yeniden İmarı İçin Destek Sürdürülmeli

Toplantıya katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediklerini belirterek, "Savaşın kazananı olmaz, masum insanların hayatına mal olur. Ticaret de olumsuz etkilenir," dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlarının devam ettiğini ve iş dünyasının Ukrayna'dan hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi. "Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği Türk iş dünyası olarak vermeye devam edeceğiz," dedi.

Türkiye-Ukrayna İşbirliğinin Geleceği

Bakan Bolat ve Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Ukrayna işbirliğinin güçlenmesi için her iki ülkenin iş dünyasıyla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ticaret hacminin artarak devam edeceğini ifade ettiler. Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlamak ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek için daha fazla adım atılacağı vurgulandı.