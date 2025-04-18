Şam ziyaretinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bolat, 2011-2024 yılları arasında Suriye'nin çok kanlı bir iç savaş yaşadığını anımsatarak, 8 Aralık'ta halk devrimi ile özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Devrim sonrasında milli birlik hükümetinin kurulduğunu aktaran Bolat, yeni yönetimin Suriye'nin istikrarı, milli birliği ve ekonomik kalkınması için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Suriye halkının hürriyet arayışının yanında olduğunu vurgulayan Bolat, "Göç dalgasında Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bugün ise Suriye'nin yeniden ayağa kalkma mücadelesine destek olma zamanı" dedi. Bakan Bolat, Suriye ekonomisinin iç savaş sürecinde ağır yara aldığını ancak toparlanma sürecinin başladığını kaydetti.

İç Savaşın Ardından İlk Resmi Şam Ziyareti

Bolat, iç savaşın sona ermesinin ardından ilk kez Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti. Ekonomi, sanayi, ulaştırma ve maliye bakanlıklarında yapılan görüşmelerde, ikili ve heyetler arası toplantılar düzenlendiğini aktardı. Ayrıca gümrük geçişleri, transit taşımacılık ve lojistik kolaylıkları gibi konuların da ele alındığını ifade etti.

Şam'daki temasların verimli geçtiğini belirten Bolat, Suriye hükümet yetkililerinin Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını sunduğunu söyledi. Bolat, "Suriye hükümeti, Türkiye'yi daima öncelikli bir partner olarak görüyor. Ticaretin artırılması, altyapı projeleri, enerji, ulaştırma ve yatırım konularında birlikte çalışma arzusundalar" dedi.

Yeni Dönemde Ekonomik Ortaklık ve Yatırımlar

Ticaret Bakanı, Türkiye'nin Suriye ile kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakere etmek istediğini ve buna hazır olduğunu dile getirdi. Ortak yatırımların teşviki, sanayi bölgelerinin rehabilitasyonu, ulaştırma ağlarının yeniden kurulması ve enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların görüşüldüğünü belirtti.

Bolat, ayrıca Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesi ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için iki taraf arasında görüş birliği bulunduğunu açıkladı.

"Türkiye ile Suriye Ortak Güçlerini Birleştirecek"

Bakan Bolat, Türk ve Suriyeli özel sektör temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların da umut verici olduğuna işaret etti. "Bugün Suriye'de yaklaşık 4 milyon kişi Türkçe konuşuyor. İki ülke adeta etle tırnak gibi birleşerek ekonomide ortak bir güç haline gelecek" diyen Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı.

Bolat, iki ülke arasında bankacılık iş birliği, Ro-Ro seferlerinin başlatılması, karayolu taşımacılığının kolaylaştırılması, organize sanayi bölgeleri kurulması ve diaspora Suriyelilerin ülkeye dönerek yatırımlarını artırması gibi başlıklarda hızlı adımlar atılacağını ifade etti.

Son olarak, İslam ülkelerine Suriye'nin yeniden imarı için çağrıda bulunan Bolat, "Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin istikrarının da teminatıdır. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.