Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Şili’nin coğrafi olarak uzak olmasına rağmen ticari ilişkilerde büyük potansiyel barındırdığını belirterek, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek ve daha önce ulaştığımız 1 milyar dolar eşiğini aşmak için fırsatlar olduğuna inanıyorum” dedi.

Ticarette Yeni Hedef: İstikrarlı ve Çeşitli Bir Yapı

Bolat, Şili’nin Türkiye'nin Latin Amerika’daki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, 2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Ancak son dönemde demir-çelik ihracatındaki ve bakır ithalatındaki azalmaya bağlı olarak ticaret hacminde dalgalanmalar yaşandığını belirtti. 2024 yılı itibarıyla ikili ticaret hacminin 483 milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Bolat, ekonomik toparlanmayla birlikte ilişkilerde yeniden ivme kazanılacağını söyledi.

Savunma Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Öne Çıkıyor

Türkiye’nin savunma sanayindeki yerli üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin Şili başta olmak üzere birçok ülke tarafından ilgiyle takip edildiğini söyleyen Bolat, Şili’de düzenlenen FIDAE fuarına katılan Türk savunma firmalarının büyük ilgi gördüğünü belirtti. ASELSAN’ın Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu ihalesini kazanarak Şili Silahlı Kuvvetleri ile iş birliğini güçlendirmesini önemli bir adım olarak değerlendiren Bolat, ASELSAN’ın Santiago'da açtığı Latin Amerika Bölge Ofisi ile bölgedeki varlığını daha da artırdığını söyledi.

Yatırımlar İçin Hukuki Altyapı Güçlenecek

Konuşmasında yatırımların yasal altyapısına da değinen Bakan Bolat, Türkiye ile Şili arasında şu anda ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’ (ÇVÖ) ve ‘Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’ (YKTK) bulunmadığını belirtti. Ancak bu konuda müzakerelere başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, yatırım konularının Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında ele alınarak anlaşmanın genişletilmesi yönünde tarafların uzlaştığını ifade etti.

Sektörel İş Birliği ve Gelecek Vaat Eden Alanlar

Bolat, tarım, madencilik, otomotiv, makine ve enerji gibi sektörlerde iş birliği potansiyeline dikkat çekerek, Şili’nin lityum, nadir toprak elementleri ve hidrojen gibi stratejik kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Mutabakat Zaptı İmzalandı

Toplantının sonunda iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Forum, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.