İGE Teminatları 110 Milyar TL’ye Ulaştı

Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik finansman desteklerini arttırmak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) aracılığıyla ciddi teminatlar sunduklarını ifade etti. İGE teminatlarının 110 milyar TL seviyesine ulaştığını belirten Bakan, ayrıca 36 milyar TL'lik yeni bir kefalet paketi hazırlandığını açıkladı.

Eximbank'tan 2025 Yol Haritası

Bu hafta Eximbank ile gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı'nda 2025 yılına yönelik yeni yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Bakan Bolat, ihracat kredilendirme hedefinin 52 milyar dolar olarak belirlendiğini dile getirdi. Bu rakamın iki yıl önce 42 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Bolat, ihracatçıların finansmana erişimlerini kolaylaştıracak yeni adımlar attıklarını söyledi.

ABD ile Ticarette Dengeli Pozisyon

ABD'nin yeni yönetimi tarafından getirilen gümrük vergileri ve ticaret savaşlarına değinen Bakan Bolat, "ABD ile ticaretimiz dengeli bir yapıya sahip. Türkiye olarak ABD'nin karşısında güçlü bir ihracat potansiyeline sahibiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Yeni Pazar Arayışı Devam Edecek

Türkiye'nin dünyanın her yerine ihracat radarlarını açacağını belirten Bakan, "Bütün bu çabalarla daha iyi bir noktaya geleceğiz. 2023 ve 2024'te zorlu ekonomik koşullara rağmen büyümemiz devam etti" dedi.

Bakan Bolat, tüm bu desteklerin üreticinin, yatırımın ve istihdamın korunması için alındığını ve tüketiciyi de fahiş fiyatlardan korumaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.