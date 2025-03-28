Üst Düzey Katılım ve Coşkulu Karşılama

THY'nin Ohrid'e gerçekleştirdiği bu ilk sefer, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski, Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve Türkiye'nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un katılımıyla kutlandı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakta yolculara lokum ikram edilirken, Ohrid Havalimanı'nda düzenlenen törende kurdele kesimi yapıldı.

TAV Havalimanları'ndan 15 Yıllık Yatırım ve Gelişim Vurgusu

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan törende yaptığı konuşmada, şirketlerinin Kuzey Makedonya'daki 15. yılını kutladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2010 yılından bu yana Üsküp ve Ohrid havalimanlarına yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yaptık. Aynı dönemde yolcu trafiğini yaklaşık dört kat artırdık. Kuzey Makedonya hükümeti ve sivil havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde ülkenin tanıtımına ve kalkınmasına katkıda bulunuyoruz."

THY’den Küresel Bağlantılar ve Ohrid’in Önemi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise konuşmasında THY’nin küresel başarısını ve Ohrid uçuşlarının önemini vurgulayarak, "1998 yılından bu yana Üsküp'e uçuş düzenliyoruz. Şimdi ise Ohrid’i uçuş ağımıza ekleyerek Kuzey Makedonya'daki ikinci destinasyonumuza sefer düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Guiness Rekorlar Kitabı'nda tescilli unvanımız ile dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak, yolcularımızı 131 ülkedeki 353 noktaya bağlayacağız. Ohrid çıkışlı yolcularımız, dünyanın 6 kıtasına ödüllü konforumuzla seyahat edebilecekler" dedi.

Ekşi, THY'nin 480 uçaktan oluşan filosuyla dünyanın en büyük dokuzuncu havayolu şirketi olduğunu belirterek, "Haftada dört sefer olarak planladığımız Ohrid uçuşlarımız, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecek ve bu güzel destinasyonun tanıtımına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya Arasındaki Tarihi Bağlar Vurgulandı

Türkiye’nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy da törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kültürel bağların altını çizerek, "Ohrid uçuşları, halklarımız arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecek önemli bir adımdır" dedi.

Kuzey Makedonya Başbakanı’ndan Havayolu Taşımacılığı Vurgusu

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski ise ülkesinin havayolu taşımacılığındaki stratejik önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz havayolu taşımacılığı açısından önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Yeni uçuşlar, havalimanlarımızın gelişimini ve uçuş sayılarının artmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları’nın Ohrid seferleri, haftada dört gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek ve bu yeni hat, hem turizm hem de ticaret açısından önemli bir köprü görevi görecek.