Gelirlerde de düşüş yaşandı. Tesla'nın bu yılın ocak-mart dönemindeki geliri, yıllık bazda yüzde 9 azalarak 19,3 milyar dolara indi. Geçen yıl aynı dönemde şirket 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti. Hisse başına kar ise 41 centten 12 cente düştü.

Şirketin finansal sonuçları, analistlerin beklentilerinin altında kaldı. Bu durum, üretim ve teslimat verilerine de yansıdı. Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde 362 bin 615 araç üretti, 336 bin 681 aracı ise sahiplerine teslim etti. Üretim yıllık bazda yüzde 16,3, teslimatlar ise yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliklerin, ticaret politikalarındaki hızlı değişimlerin ve siyasi atmosferin şirketin küresel operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, bu faktörlerin ürün talebini de kısa vadede olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Musk'ın Siyasi Adımları Şirketi Zora Soktu

Tesla'nın performansındaki gerilemede, şirketin CEO'su Elon Musk'ın siyasi hamlelerinin de etkili olduğu belirtiliyor. Musk'ın, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a açık destek vermesi ve Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçmesi tartışmalara yol açtı.

DOGE kapsamında maliyetleri azaltma hedefiyle binlerce federal çalışanın işine son verilmesi, ülkede geniş çaplı tepkilere neden olurken, Tesla da protestoların hedefi haline geldi. Çeşitli eyaletlerde Tesla bayileri önünde düzenlenen gösterilerde gözaltılar yaşandı.

Öte yandan, Trump'ın Musk’a verdiği açık destek ve Tesla araçları satın alması da şirket üzerindeki politik baskıyı artırdı.

Hisselerde Büyük Değer Kaybı

Siyasi tartışmalar ve finansal sonuçlardaki düşüş, Tesla hisselerini olumsuz etkiledi. 2025 başından bu yana Tesla hisseleri yüzde 41 oranında değer kaybetti. Musk'ın siyasi duruşu ve piyasa dinamiklerindeki değişimler, şirketin gelecek performansı üzerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.