Model 3 ve Model Y araçlar etkilendi

Tesla’nın geri çağırma programı, 2025 Model 3 ve 2026 Model Y serilerindeki toplam 12 bin 963 aracı kapsıyor. ABD’de satılan bu araçlarda, batarya sisteminde yer alan kontaktör bileşeninin beklenmedik şekilde devre dışı kalması durumunda araç bir anda güç kaybedebiliyor.

Bu durum, özellikle seyir halindeyken aracın aniden durmasına yol açabileceği için ciddi kaza riski taşıyor.

Tesla’dan açıklama: Ücretsiz onarım yapılacak

Tesla yetkilileri, tespit edilen arızalı parçalara yönelik ücretsiz onarım ve değişim işlemlerinin kısa sürede başlatılacağını duyurdu. Şirket, kullanıcıların araç yazılım güncellemelerini de düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Benzer sorunlar geçmişte de yaşanmıştı

Tesla daha önce de farklı modellerde benzer teknik sorunlar nedeniyle geri çağırma programları yürütmüştü. Uzmanlar, batarya sistemlerinin yüksek voltaj yapısı nedeniyle en küçük üretim hatalarının bile performans ve güvenliği etkileyebileceğini ifade ediyor.