Maçtan Dakikalar

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Orta sahada rakibine pres yapan Mario Lemina, topu kaparak hızlı oynadı. Lemina’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Victor Osimhen, çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada fark ikiye çıktı. Bodo/Glimt savunmasının geri pasında hata yapan Bjorkan’ın topuna araya giren Osimhen, kaleci Haikin’i çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 2-0.

60. dakikada Galatasaray üçüncü golünü buldu. Rakip savunmanın çıkarken yaptığı hatayı iyi değerlendiren Osimhen, topu Yunus Akgün’e kazandırdı. İlk vuruşunda kaleciden dönen topu bir kez daha tamamlayan Yunus farkı üçe çıkardı: 3-0.

75. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Bjorkan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Helmersen, ceza sahasında iyi yükselerek topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, taraftarı önünde rahat bir galibiyet elde etti.

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt | Maç Özeti

Goller: Osimhen (3’ ve 33’), Yunus Akgün (60’) / Helmersen (75’)

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakem: Michael Oliver (İngiltere)

Galatasaray’ın Kadrosu

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Leroy Sané, Mario Lemina (Gabriel Sara dk. 65), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 88), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 65), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 73), Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 73)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Osimhen’den Duble, Taraftardan Büyük Alkış

Galatasaray’ın yeni golcüsü Victor Osimhen, performansıyla geceye damga vurdu. Hem pres gücü hem de bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı yıldız, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Galatasaray, Grupta Avantajı Kaptı

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda puanını 6’ya yükseltti ve üst tura yükselme yolunda kritik bir adım attı. Okan Buruk’un öğrencileri bir sonraki maçta deplasmanda Bodo/Glimt ile yeniden karşılaşacak.