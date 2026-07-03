Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanlığı görevine atanan Mümin Osman Ertan'a gerçekleştirdiği 'hayırlı olsun' ziyaretiyle hem yeni göreve destek verdi hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

AK Parti Terme İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları, ilçeye yönelik hizmetler ve önümüzdeki dönem hedefleri ele alındı. Görüşmede karşılıklı istişare kültürünün önemine dikkat çekilirken, Terme'nin gelişimi için ortak çalışma vurgusu yapıldı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti teşkilatlarının Türkiye genelinde yürütülen hizmet siyasetinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, teşkilatların sahadaki etkisine dikkat çekti.

'Aynı hedefe birlikte yürümeye devam edeceğiz'

Yeni görevinde Mümin Osman Ertan'a başarılar dileyen Başkan Kul, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terme için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Kul, 'İlçe Başkanımız Sayın Mümin Osman Ertan'a yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Teşkilatlarımızla, belediyelerimizle ve dava arkadaşlarımızla aynı hedefe yürümeye, Terme'mize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu vurgulayan Kul, Terme'nin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Gücümüzü aziz milletimizden alıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür. Aynı inanç ve kararlılıkla Terme'mize hizmet üretmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

'Ortak akıl' vurgusu

AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşkilat olarak uyum ve koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi. Ertan, Terme'ye hizmet noktasında ortak akıl ve istişare anlayışını esas alacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.