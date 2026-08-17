Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ziyaret ettiği Mudanya'da kentin her noktasına eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, beraberindeki belediye bürokratlarından oluşan heyetle birlikte Mudanya'ya çıkarma yaptı. Kent genelinde vatandaşın talep ve beklentilerinin tespiti için başlattığı saha taramaları çerçevesinde Başkan Vekili Biba, ilk olarak AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na uğradı. AK Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Biba, daha sonra Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Program kapsamında Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile de bir araya gelen Biba, ilçede yürütülen çalışmalar ve öncelikli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Bizler için tüm vatandaşlarımız aynı değere sahiptir'

Mudanya Muhtarlar Derneği'ne uğrayarak Dernek Başkanı Ahmet Gün ve ilçedeki muhtarlarla buluşan Başkan Vekili Biba, ilçenin ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlıklar arasındaki iletişimin daha sağlıklı olmasını arzuladıklarını ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, muhtarlardan gelen istek ve önerilerin sistemli ve hızlı bir şekilde çözüme eriştirilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Her mahalleye eşit hizmet ilkesiyle çalıştıklarını belirten Biba, 'Bizim nazarımızda bin 60 mahallemiz de aynı değerdedir ve her mahalleye hizmetlerin eşit şekilde ulaşmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız da bizler için aynı değere sahiptir ve her birinin sorun ve talebinin çözüme kavuşturulmasını önemsiyoruz. Bunun için de izlenen yöntemleri daha sağlıklı hale getirmeliyiz. Üzerinde çalıştığımız sistemle sürecin daha hızlı yürütüleceğini muhtarlarımız da hissedecek' dedi.