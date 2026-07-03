Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek mahalledeki ihtiyaçları değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi ve mahalle muhtarlığı ile koordinasyon içinde sürdürülen incelemede vatandaşların talepleri de dinlendi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek mahalledeki ihtiyaçları değerlendirdi.

Başkan Balaban'ın saha incelemesine Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Dilek Yeltin ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer de katıldı. Mahalle genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı ziyarette, vatandaşların talepleri ve mahallenin öncelikli ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Mahallenin farklı noktalarında incelemelerde bulunan heyet, devam eden çalışmaları yerinde gözden geçirirken, vatandaşların beklentileri ve çözüm bekleyen konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahallelerin ihtiyaçlarını sahada tespit ederek hizmet ürettiklerini belirtti.

Vatandaşlarla birebir iletişim kurmanın önemine dikkat çeken Balaban, 'Mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ediyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve mahalle muhtarlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceğiz.' dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin saha odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda mahalle ziyaretlerine ve yerinde incelemelerine devam edeceği bildirildi.