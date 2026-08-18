AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ile bir araya gelerek Malatya'da yürütülen adli hizmetleri değerlendirdi.

Yapımı süren Yeni Adliye Binası'nda incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, adalet altyapısını güçlendirecek yatırımların her aşamasını yakından takip ettiklerini belirtti. Ölmeztoprak Battalgazi'nin Fırıncı ve Göller mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek hane ziyaretleri de gerçekleştirdi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ile makamında görüştü. Görüşmede Malatya'da yürütülen adli çalışmalar, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak uygulamalar ve devam eden yatırımlar ele alındı. Ölmeztoprak, adalet hizmetlerinin güçlendirilmesinin şehirlerin gelişiminde önemli bir unsur olduğunu ifade ederek Başsavcı Mete'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmenin ardından yapımı devam eden Yeni Adliye Binası inşaat alanına geçen Ölmeztoprak, proje müdürü Hakan Sümengen'den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kamu yatırımlarının önemine dikkat çeken Ölmeztoprak, Malatya'nın geleceğini şekillendirecek projelerin sağlam zemin ve uzun vadeli planlama anlayışıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Modern ve çevreci adalet merkezi

Ölmeztoprak, 'Tamamlandığında Malatya'mızın en önemli kamu yatırımlarından biri olacak Yeni Adliye Binası, 100 duruşma salonu ve 181 büroyla hizmet verecek. Açık ve kapalı otopark alanlarına sahip olacak projede, yağmur sularının peyzaj sulamasında kullanılacağı çevreci sistemler de yer alacak. Ortak kullanım alanlarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılacağı binada, avukatlara yönelik sosyal alanlar da oluşturulacak. Böylece yalnızca hizmet kapasitesiyle değil, teknolojik ve çevreci yönleriyle de örnek bir adalet merkezi ortaya çıkacak' dedi.

Bölge mahkemeleri ve lojman yatırımları da sürüyor

Milletvekili Ölmeztoprak, adalet hizmetlerine yönelik yatırımların yalnızca yeni adliye binasıyla sınırlı olmadığını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve adliye lojmanlarına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Yakınca ve Çöşnük mahallelerinde yapımı süren adliye lojmanlarının tamamlanmasıyla birlikte adli personelin çalışma ve yaşam koşullarının daha da iyileştirileceğini kaydeden Ölmeztoprak, söz konusu yatırımların Malatya'mızın uzun yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılayacak şekilde planlandığını söyledi.

Mahallelerin talepleri kurum temsilcileriyle değerlendirildi

Milletvekili Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı ve Göller mahallelerinde düzenlenen muhtarlık toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantılarda içme suyu, kanalizasyon, yol, altyapı, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin talepler ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla değerlendirildi.

Mahalle sakinlerinin talepleri noktasında gerekli girişimlerin başlatıldığını belirten Ölmeztoprak, sahadan gelen her talebin takipçisi olduklarını vurguladı.

Hane ziyaretlerinde gönül buluşmaları

Programları kapsamında Fırıncı ve Göller mahallelerinde çok sayıda aileyi de ziyaret eden Ölmeztoprak, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Bayram ve Saime Yoldaş ailesi ile Şaban Yaşar ve eşi Fatma Yaşar'ın hanelerine konuk olan Ölmeztoprak, mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle kurduğu güçlü gönül bağının önemine dikkat çeken Milletvekili Ölmeztoprak, gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde AK Parti'nin teşekkür belgelerini vatandaşlara takdim etti. Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşlarına yönelik teşekkürlerinin bir nişanesi olarak verilen belgelerin, milletin desteğine duyulan vefanın göstergesi olduğunu ifade etti.