Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler ilçesindeki 6 mahallede muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve beklentileri yerinde dinledi. Ulaşım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve belediye hizmetlerini mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek amacıyla sürdürdüğü mahalle buluşmalarına Şehzadeler ilçesinde devam etti.

Başkan Dutlulu, Gediz, Bayındırlık, Dilşikar, Kocatepe, İshakçelebi ve Ege mahallelerinin muhtarları, mahalle sakinleri ve mahallenin ileri gelenleriyle bir araya geldi. Buluşmada vatandaşların yaşadığı sorunlar, talepler ve beklentiler doğrudan dinlenirken, çözüm önerileri ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Erk Kayabaş ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Mahallelerin sorunları tek tek masaya yatırıldı

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, bölgelerinde yaşanan sorunları ve ihtiyaçları belediye yöneticilerine aktardı. Ulaşım, altyapı, üstyapı, çevre düzenlemeleri ve yaşam kalitesini ilgilendiren farklı konulardaki talepler değerlendirilirken, belediyelerin görev alanına giren sorunlara yönelik çözüm yolları ele alındı.

Buluşmada, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin yanı sıra çözüm süreçlerinin vatandaşların görüşleri ve ortak akıl doğrultusunda yürütülmesinin önemi vurgulandı.

'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi halkımız bilir'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahallelerin gerçek ihtiyaçlarını belirlemenin en etkili yolunun vatandaşları doğrudan dinlemek olduğunu belirterek, 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi o mahallede yaşayan halkımız bilir. Bu anlayışla Şehzadeler ilçemizin Gediz, Bayındırlık, Dilşikar, Kocatepe, İshakçelebi ve Ege mahallelerinden muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinledik, çözüm yollarımızı anlattık' dedi.

Manisa'nın tüm mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade eden Dutlulu, 'Manisa'mızın her mahallesinde halkımızla yan yana olmaya, onların sesine kulak vererek, ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.