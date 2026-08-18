Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan Bilecik'e geldi.

Bilecik'te ilk olarak CHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Karan'ı İl Başkanı Kazım Yağmur ağırlarken, ziyarette CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Diyar Kesebir de yer aldı. Karan, Bilecik'te gençlerin siyasette daha aktif rol alması gerektiğine dikkat çekerek, gençlerle bir araya geldi.

'Gençlerimizin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi olduğuna inanıyoruz'

CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, yaptığı açıklamada, 'CHP Bilecik İl Başkanlığı olarak gençlerimizin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi olduğuna inanıyoruz. Gençlik; değişimin, yeniliğin, cesaretin ve umudun en güçlü kaynağıdır. Bu nedenle gençlerimizin fikirlerini dinleyen, onların sorunlarını gündemine alan ve çözüm üretme iradesini gençlerle birlikte büyüten bir siyaset anlayışını Bilecik'te daha da güçlendirmek istiyoruz. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Av. Berfin Karahan ve Genel Başkan Yardımcımız Diyar Kesebir'in İl Başkanlığımızı ve Gençlik Kolları örgütümüzü ziyaretleri de bizler için bu açıdan son derece kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

Sözlerin şöyle devam eden Karan, 'Çünkü biliyoruz ki; gençlerin olmadığı bir siyaset eksiktir. Gençlerin sustuğu bir toplum eksiktir. Gençlerin umudunun olmadığı bir gelecek düşünülemez. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha özgür, daha adil, daha demokratik ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bilecik'te gençlerimizin enerjisini örgütümüzün deneyimiyle buluşturmak, gençlerin sözünü büyütmek ve 'Ben de varım' diyen her gencimize alan açmak için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan Bilecik'in tüm gençlerine sesleniyoruz: Fikrini paylaş. Sözünü söyle. Hayaline sahip çık. Bilecik'in geleceğinde sen de yerini al. CHP Bilecik İl Başkanlığı olarak gençlerimizi aramıza, örgütümüze ve birlikte kuracağımız geleceğe davet ediyoruz. Geleceği beklemiyoruz. Geleceği gençlerimizle birlikte kuruyoruz.'