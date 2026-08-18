Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 15. Olağan Kongresi, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda yoğun katılımla tamamlandı. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı kongre, teşkilat mensuplarından büyük ilgi gördü.

Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen organizasyona; MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, KAÇEP İl Başkanı Av. Aylin Yavuz Kitmez, ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları, il ve ilçe belediye meclis üyeleri, Ülkü Ocakları mensupları, kadın kolları, sendika ve esnaf odası temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin ardından değerlendirmelerde bulunan MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Behiç Barut, organizasyona katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Göstermiş oldukları birlik ve beraberlik tablosunun önemine değinen Barut, şu ifadeleri kullandı:

'Kongremizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gerçekleşmesine katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Her zaman davamızın, teşkilatımızın ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrindeyiz. Bugün bir kez daha gösterdik ki; Tavşanlı'da Milliyetçi Hareket güçlü, teşkilatımız dimdik ve hedefimiz birdir.'