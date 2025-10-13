Tera Girişim, Tera Grubu bünyesinde faaliyet gösteren bir diğer şirket olan Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) ile birlikte Aura Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (Aura Portföy) çoğunluk hisselerini devralmak üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında Tera Girişim ve TRHOL, toplam 34.778.600 adet nama yazılı payı (şirket sermayesinin %90,10’u) mevcut ortaklardan devralacak.

İşlemin tamamlanmasının ardından Aura Portföy’ün yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşacak:

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL): %73,54

Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Tera Girişim): %16,58

Emre Tezmen: %9,90

Bu işlemle birlikte Tera Girişim, girişim şirketleri portföyünün yanı sıra finansal hizmetler alanında da yatırım yelpazesini genişletmiş olacak.

Şirket değerinin 160,7 milyon TL (15 Haziran 2025 itibarıyla) olarak belirlendiği işlem, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Rekabet Kurumu onaylarının ardından 5 iş günü içinde kapanışa gidecek. Nihai kapanış tarihi ise 31 Aralık 2025 olarak öngörülüyor.

Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Dr. Bülent Uygun, söz konusu yatırımın şirket açısından stratejik önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yatırım portföyümüzü, girişim şirketlerinin yanı sıra finansal iştiraklerle de çeşitlendirip zenginleştiriyoruz. Bu sayede finansal hizmetlerde dikey entegrasyonu güçlendirmeyi ve yenilikçi yatırım araçları geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Tera Girişim’in mevcut yatırım portföyü; stratejik, mali ve idari danışmanlık, gayrimenkul yatırımları, siber güvenlik, eğlence-medya ve fon yönetimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden oluşmaktadır. Portföyde yer alan iştirakler arasında:

Sözinv Danışmanlık A.Ş. – Stratejik, mali ve idari danışmanlık ile gayrimenkul yatırımları alanında faaliyet göstermektedir.

– Stratejik, mali ve idari danışmanlık ile gayrimenkul yatırımları alanında faaliyet göstermektedir. Centralone Entertainment Film Prodüksiyon A.Ş. – Eğlence ve medya sektöründe içerik üretimi, menajerlik ve etkinlik yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

– Eğlence ve medya sektöründe içerik üretimi, menajerlik ve etkinlik yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. – Türkiye’nin önde gelen siber güvenlik şirketlerinden biridir.

– Türkiye’nin önde gelen siber güvenlik şirketlerinden biridir. Fonops Danışmanlık A.Ş. – Fon ihraç süreçleri, reklam ve tanıtım danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir.

– Fon ihraç süreçleri, reklam ve tanıtım danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir. Pie Portföy Simit Sarayı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu – Yiyecek ve hizmet sektörüne odaklanan yenilikçi bir girişim sermayesi yatırım fonudur.

Bu yatırımlar, Tera Girişim’in sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratma stratejisinin temel taşlarını oluşturmaktadır.