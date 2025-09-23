Tele1 yönetimi olayın ardından özür dilerken, hükümet kanadı bunun “sehven hata” olarak açıklanamayacak kadar ciddi bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu yayın hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, yapılan kıyaslamanın “millete ve devletin en üst makamına açık bir saygısızlık” olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden sert tepki göstererek, “Bu cümleyi ekrana yansıtan anlayışı lanetliyoruz. İlgili kanal özür dilemiş olsa da gereğinin yapılması gerekir” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise kıyaslamayı “Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret” olarak nitelendirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de benzer şekilde açıklama yaparak, bunun basın özgürlüğü ile bağdaşmayacak kadar ağır bir provokasyon olduğunu ve en sert yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Tele1 ise yaptığı açıklamada, hatanın reji kadrosundan kaynaklandığını belirterek özür diledi ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak özür kamuoyundaki tepkileri dindirmedi.