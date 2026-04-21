Likhachev, proje kapsamında Türk firmalarının santralden pay alma yönünde taleplerinin gündeme geldiğini belirtti ancak sürece ilişkin detay paylaşmadı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine yaklaşık 9 milyar dolarlık ek finansman sağladığını ifade etmiş ve santralde ilk elektrik üretiminin 2026 yılı içinde başlamasının hedeflendiğini duyurmuştu.

2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan yaklaşık 20 milyar dolarlık anlaşma kapsamında hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin ilk nükleer enerji tesisi olma özelliğini taşıyor.