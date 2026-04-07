Çalıştayda kente özgü değerler ortaya konuldu, sorun alanları belirlenerek çözümler masaya yatırıldı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından, Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilmesi planlanan “COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” serisinin Tekirdağ ayağı 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

253’ü tüzel olmak üzere yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; il düzeyinde çevre ve insan sağlığının korunması, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sıfır atık uygulamalarını güçlendirmek ve yerel aktörlerin katkılarını belirleyerek ulusal stratejilere ışık tutmak amacıyla dört ana blok altında yapılandırılan 14 tematik masada kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Sıfır Atık Vakfı ve Tekirdağ Valiliği himayelerinde; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya şehrin üst düzey protokolü katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan çalıştayda; Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Sayın Mustafa Erdağı, Tekirdağ Valisi Sayın Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Aşık, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mehmet Aksoy ve Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Ali Kemal Atlı hitaplarda bulundu.

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, 2023 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde kurulan Vakfın faaliyetlerini yaklaşık 2,5 yıldır ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğünü belirterek, “Ulusal tarafta illerimizde sıfır atık süreçlerini irdelediğimiz, bu alandaki aksaklıkları ve giderilmesi gereken eksiklikleri tespit etmeyi arzu ettiğimiz ve aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak yerel ve merkezi otoriteye bu alandaki önerilerimizi sunduğumuz sıfır atık çalıştaylarını düzenliyoruz” dedi.

Erdağı, “Bu yıl ülkemizde yapılacak olan COP31 konferansı için de aslında bir hazırlık çalışması olan bu çalıştaylar, illerimizde temas edilen tüm hususlarla ilgili sıfır atık süreçlerini irdelemek ve bir rapor hazırlığı çalışmasıdır. Bu çalıştaylar ve sonucunda elde edilecek raporlar, ülkemizin genelinde sıfır atık süreçlerini toplu halde görmemizi ve hangi alanlarda çalışma yapılması gerektiğini bizlere gösterecek” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Aşık ise çevre, iklim değişikliği ve atıkla mücadelenin hem bölge, hem ülkemiz hem de dünya için temel problemler arasında olduğunu belirterek, “Birlikte hareket etmek son derece kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizdeki tüm atıkların toplanması ve bertarafı, atık suların arıtılması ve deşarjıyla ilgili çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, çalıştayın çevre koruma bilincine katkısına vurgu yaparak, “Bu çalıştay toplum genelinde sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi, çevresel farkındalığın artırılması için büyük önem taşıyor. Özellikle gıda israfının önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması geleceğimiz adına atılacak en önemli adım” ifadelerini kullandı.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin birçok uluslararası ödüle layık görüldüğünü belirten Atlı, “Yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir” mesajını verdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise Tekirdağ’daki kurumların sıfır atık konusuna verdiği öneme dikkat çekerek, “Çalıştay, sonuçları itibarıyla inşallah diğer illere örnek olur. Kimyasal atıklarla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Kimyasal gübrelerin ne kadar kullanılacağı ilimizde takip altında. İlaçların tamamı barkodlu. Hangi bitkide, hangi parselde kullanıldığı da belli. Dünyanın iklim kriziyle karşı karşıya olduğu bir sistemde bizim elimizden bir şey gelmez deme lüksümüz yok” dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, çevre kirliliği ve israfın önlenmesi noktasında Sıfır Atık Vakfı’nın bir paradigma değişimi başlattığını belirterek, Vakfın kurulmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkür etti.

Şahin, “Sıfır Atık vizyonu bugün bizlere sürdürülebilir bir gelecek için rehberlik etmektedir. Bugün Türkiye’nin COP31 sürecinde kararlılığını yerel düzeyde pekiştirmek için bir araya geldik. Her alanda israf zincirlerini kıracak kararlılıkla burada bulunuyoruz. Gün boyunca 14 tematik masadaki çalışmalarla somut hedefler içeren hedef belgesini hazırlayacağız” dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğindeki Sıfır Atık Vakfı’nın çalışmalarını büyük bir gururla izlediklerini belirterek, “Birleşmiş Milletler’deki çalışmalar bizim için gurur verici. Bugün de yerelde yani Tekirdağ’da bu çalışmalar tartışılacak ve sonuçlar vermiş olacak” dedi.

“Yerelden Ulusala İsraf ve Atık” temasının önemine değinen Vali Soytürk, “İsraf maalesef günümüzde oldukça yaygın. Özellikle geçen sene ve bu sene çok rahatsız olduğumuz bir konu var; su israfı. Belediyelerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. DSİ barajlar yapıyor ama bir taraftan bizim israf etmememiz, biriktirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Ergene Havzası’na yönelik çalışmalara da değinen Vali Soytürk şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyemiz, yerel belediyelerimiz atıklarla ilgili çalışmalar yapıyor ama belki de en büyük atık çalışması Ergene Havzası’nda yapılmıştır. Her bir fabrikanın atığı arıtılmakta ve sayaç sistemi ile denetlenmektedir. Şu anda bir çalışma daha yapıyoruz. Suyun kaynağından denize dökülünceye kadarki arada ölçümler yapıyoruz. Görüyoruz ki bugün evsel atıklar en az sanayi kadar kirletici. Bütün evsel atıkları OSB’de arıtmayla ilgili bir protokol çalışması yapıyoruz. Çok yakın bir tarihte bunu da imzalayacağız. Ergene Nehri ve çevremiz daha temiz olacak inşallah.”

Tekirdağ’ın Sanayi, Tarım ve Kıyı Ekosistemleri Masaya Yatırıldı

Başarıyla tamamlanan Tekirdağ Sıfır Atık Çalıştayı, yerel dinamiklerin ulusal politika yapım süreçlerine entegre edilmesi açısından önemli çıktılar ortaya koydu. Çalıştayda; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve gönüllüler çok paydaşlı bir yaklaşımla bir araya geldi. Katılımcılar, Tekirdağ’ın sanayi, tarım ve kıyı ekosistemleri gibi kendine özgü yapısını dikkate alarak israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Öneriler Ortaya Konuldu, Sorunlar Belirlendi

14 tematik masa kapsamında yürütülen çalışmalarda; su yönetimi ve sulama verimliliğinden sanayi dönüşümüne, gıda ve organik atık yönetiminden kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunmasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı. Tekirdağ’ın Marmara Denizi’ne kıyısı olan stratejik konumu ve güçlü üretim altyapısı çerçevesinde geliştirilen öneriler, ilin sürdürülebilir kalkınma perspektifine katkı sağlayacak somut adımlar olarak öne çıktı. Sorun alanları net biçimde belirlendi.

Sonuç Raporu, Tekirdağ İçin Referans Doküman Olacak

Çalıştay sonucunda elde edilen veriler, Tekirdağ’a özgü uygulanabilir politika önerilerine dönüştürülerek ulusal sıfır atık stratejileriyle uyumlu hale getirilecek. Hazırlanacak sonuç raporu, ilgili kurum ve paydaşlarla paylaşılacak ve karar alma süreçlerinde referans doküman olarak kullanılacak. Tekirdağ Sıfır Atık Çalıştayı, yerelden güç alan bir yönetişim modeliyle Türkiye’nin sıfır atık hedeflerine katkı sunan önemli bir adım olarak tamamlandı.

COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları

Sıfır Atık Vakfı tarafından, ilgili ilin valiliği himayesinde hayata geçirilen “COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları”, Türkiye’nin sıfır atık vizyonu doğrultusunda yerel düzeyde elde edilen verileri, gözlemleri ve iyi uygulama örneklerini ulusal stratejiyle uyumlu, koordineli ve ölçülebilir bir sürece dönüştürmek amacıyla yürütülmektedir.

Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları; kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum, özel sektör ve gönüllüleri ortak bir platformda buluşturarak ilin özgün ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları, her ilin kendi önceliklerini ve sorun alanlarını belirlediği; buna karşılık ortaya çıkan çıktıların ulusal sıfır atık politikalarıyla uyumlu hale getirildiği çok katmanlı bir yönetişim modeli üzerine inşa edilmiştir. Bu kapsamda her il:

• Kendi israf ve atık kaynaklarını tespit eder,

• Yerel çözümler ve uygulama önerileri geliştirir,

• Yıllık hedeflerini tanımlar,

• Ulusal düzeyde karşılaştırılabilir ve izlenebilir bir sürecin parçası olur.

Bu yaklaşım, sıfır atık politikalarının yalnızca merkezden değil, yerelden güç alan bir anlayışla şekillenmesini hedeflemektedir.

14 Tematik Masa ile Kapsamlı Değerlendirme

“Tekirdağ Sıfır Atık Çalıştayı” kapsamında dört ana blok altında yapılandırılan 14 tematik masa aracılığıyla; israfın önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım uygulamaları, döngüsel ekonomi, yerel yönetimlerin rolü, sıfır atık eğitim ve farkındalık çalışmaları, yenilikçi uygulamalar ve iyi örnekler gibi başlıklar çok paydaşlı bir perspektifle değerlendirildi.

Doğa ve Kaynak Yönetimi

İklim, Afet ve Doğa Yönetimi Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği Sıfır Atık Mavi – Sucul Ekosistemler, Denizler ve Kıyılar

Üretim ve Tüketim Döngüsü

4. Gıda ve Organik Döngü

5. Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler

6. Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları

7. Enerji ve Ulaşım Dönüşümü

8. Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi

Yaşam Alanları ve Hizmet Sektörleri

9. Kamusal Alanlar, Parklar ve Meydanlar

10. Turizm, Otelcilik ve Etkinlik Yönetimi

Davranış, Yönetişim ve Finansman

11. Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm

12. Yönetişim ve Kurumsal Sistemler

13. Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi

14. Veri Yönetimi ve İstatistik

Tematik masa çalışmalarında elde edilen çıktıların; Tekirdağ’a özgü çözüm önerileri sunmasının yanı sıra, ulusal düzeyde politika geliştirme süreçlerine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Yerel Deneyimler Ulusal Politikalara Taşınıyor

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla, Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülen Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları; yerelde ortaya çıkan ihtiyaçları, sorunları ve iyi uygulama örneklerini sistematik biçimde analiz ederek ulusal sıfır atık vizyonuna somut ve uygulanabilir katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Çalıştay sonuç raporları ilgili kurum ve paydaşlarla paylaşılacak ve karar alma süreçlerinde referans doküman olarak kullanılacaktır.

Tekirdağ Sıfır Atık Çalıştayı; israfla mücadelede yerel aktörlerin etkin rol üstlendiği, ortak aklın ve iş birliğinin güçlendiği bir platform olarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedeflemektedir.