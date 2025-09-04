Çorlu-Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işten çıkarılan bir grup işçi, sendika öncülüğünde fabrika önünde sesini duyurmak için kalabalık şekilde toplandı.



Fabrika kapısına dayanan mağdur işçiler, sloganlar atarak, ''Bu iş yeri hakkımızı vermiyor. Her seferinde bizleri oyalıyor.'' ''Sadaka kutusu değiliz.'', ''Söz değil yılların emeğini istiyoruz, hakkımızı istiyoruz.'', ''Kıdem tazminatımız bizim geleceğimizdir.'', ''Sözün bittiği yerdeyiz.'', ''Patron çık dışarı.'' yazılı dövizleriyle seslendi.



Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisi, yaklaşık 3 saat sonra olaysız bir şekilde sona erdi. Tepkisini ifade eden yüzlerce mağdur işçi, alacaklarının bir an önce tahsil edilmesini istiyor.