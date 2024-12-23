Halk Oylamasıyla Seçildi

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yürütülen süreçte, “Kalabalık Yalnızlık”, “Merhamet”, “Yabancılaşma”, “Algoritma”, “Yozlaşma”, “Yapay Zeka” ve “Dijital Yorgunluk” gibi kelimeler, TDK’nın internet sitesinde halkın beğenisine sunuldu. Oylama sonucunda “Kalabalık Yalnızlık” en çok oyu alarak 2024’ün kelimesi seçildi.

Seçim Gerekçesi: Modern Dünyanın İkilemi

Değerlendirme kurulu, “Kalabalık Yalnızlık” kavramının seçilme gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“2024 yılı itibarıyla yapılan araştırmalar, bireylerin kalabalık ortamlar içinde bile yalnız hissettiğini ortaya koymaktadır. Birbirine zıt gibi görünen ‘kalabalık’ ve ‘yalnızlık’ kavramları aynı anda var olabilmektedir. Bu durum, bireylerin dijital ve sosyal medyayla şekillenen ilişkilerinde belirgin hale gelmiştir. Sosyal medya platformlarında takipçi ve beğeni sayılarının önem kazanması, sözde ‘kalabalık’ bir ortam oluştururken, paradoksal şekilde yalnızlık hissini artırmaktadır.”

Dijital Teknolojilerin Etkisi

Sosyal medya ve dijital teknolojilerin bireyler üzerindeki etkilerine dikkat çekilen açıklamada, bu kavramın sosyolojik ve psikolojik bir duruma işaret ettiği belirtildi. Kurul, insanların yüz yüze ilişkiler yerine sanal dünyadaki bağları tercih etmelerinin, yalnızlık hissini derinleştirdiğini vurguladı.

“Kalabalık Yalnızlık” Ne Anlatıyor?

Gündelik hayatta, özellikle büyük şehirlerde, bireyler kalabalık içinde yaşamalarına rağmen kendilerini soyutlanmış hissedebiliyor. Bu durum, sosyal medyada yüzlerce takipçiye sahip olan ancak anlamlı bağlar kuramayan bireylerin deneyimlerinde de açıkça görülüyor. “Kalabalık Yalnızlık” kavramı, modern çağın bu çelişkisini gözler önüne seriyor.

TDK’nın 2024 yılı için seçtiği bu kavram, bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. “Kalabalık Yalnızlık” modern çağın bir özeti olarak, yıl boyunca akademik tartışmaların ve toplumsal farkındalık kampanyalarının merkezinde yer alabilir.